Ebru Şahin, 8 derece havada denize girdi
Ebru Şahin, 8 derece havada denize girdiği anları sosyal medya hesabından paylaştı; "Profesyonel bir donuş"
Giriş: 01.01.2026 - 23:02 Güncelleme: 01.01.2026 - 23:02
2023'te milli basketbolcu Cedi Osman ile dünyaevine giren Ebru Şahin, 2026'yı eşiyle birlikte karşıladı.
Ünlü oyuncu, yeni yılın ilk saatlerinde bulunduğu paylaşımla dikkat çekti.
Ebru Şahin, 8 derece havada denize girdiği anları paylaştı.
Soğuk havaya aldırmadan denize giren Ebru Şahin, o anlara; "Çok rahat, çok profesyonel bir donuş" notunu düştü.
