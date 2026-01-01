Habertürk
        Ebru Şahin, 8 derece havada denize girdi - Magazin haberleri

        Ebru Şahin, 8 derece havada denize girdi

        Ebru Şahin, 8 derece havada denize girdiği anları sosyal medya hesabından paylaştı; "Profesyonel bir donuş"

        Giriş: 01.01.2026 - 23:02 Güncelleme: 01.01.2026 - 23:02
        8 derece havada denize girdi
        2023'te milli basketbolcu Cedi Osman ile dünyaevine giren Ebru Şahin, 2026'yı eşiyle birlikte karşıladı.

        Ünlü oyuncu, yeni yılın ilk saatlerinde bulunduğu paylaşımla dikkat çekti.

        Ebru Şahin, 8 derece havada denize girdiği anları paylaştı.

        Soğuk havaya aldırmadan denize giren Ebru Şahin, o anlara; "Çok rahat, çok profesyonel bir donuş" notunu düştü.

        Fethiye'de otomobil uçuruma düştü

        Fethiye'de kontrolden çıkan otomobil uçurumdan dereye düşerken, yağmur altında yaklaşık 1 saat süren çalışmayla kurtarılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

