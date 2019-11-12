Eski model Ebru Şallı, uzun bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi ünlü iş insanı Uğur Akkuş ile geçtiğimiz Eylül ayında sade bir tören ile Çırağan Sarayı'nda evlenmişti.

Düğünde giydiği gelinlik ve yüzüğünün büyüklüğü ile çok konuşulan Ebru Şallı, sosyal medyada takipçilerinden tam not almıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin başında gelen Şallı, bu sefer eşinden aldığı sürpriz bir hediyeyi takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş'un kendisine gönderdiği bir kucak dolusu kırmızı gülü sosyal medyada paylaştı. Şallı, kırmızı güllerin üzerine eşini etiketleyerek romantik hediyeyi takipçilerinin beğenisine sundu.