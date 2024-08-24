Ebru Yaşar'dan çifte rekor

Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan Ebru Yaşar, konser alanını dolduran 125.000 seyirciyle büyük bir coşku yaşadı ve bu coşku, desibel rekoru kırılmasıyla taçlandı. Seyircilerin hep bir ağızdan söylediği şarkılar, Erzurum semalarında yankılanırken, konser alanında unutulmaz anlar yaşandı. Yaklaşık 1.5 saat sahnede kalarak en sevilen şarkılarını seslendirdi.

Yaşar, sonrası yaptığı açıklamada; "Bugün hep beraber harika bir etkinlik yaşadık. Böylesine büyük bir kalabalığın önünde rekor kırmak, benim için büyük bir gurur ve sevinç kaynağı oldu." dedi.