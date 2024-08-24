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        Haberler Müzik Ebru Yaşar'dan çifte rekor

        Ebru Yaşar'dan çifte rekor

        Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde verdiği konserle iki rekor birden kırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2024 - 12:33 Güncelleme: 24.08.2024 - 12:33
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        Çifte rekor
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        Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan Ebru Yaşar, konser alanını dolduran 125.000 seyirciyle büyük bir coşku yaşadı ve bu coşku, desibel rekoru kırılmasıyla taçlandı. Seyircilerin hep bir ağızdan söylediği şarkılar, Erzurum semalarında yankılanırken, konser alanında unutulmaz anlar yaşandı. Yaklaşık 1.5 saat sahnede kalarak en sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Yaşar, sonrası yaptığı açıklamada; "Bugün hep beraber harika bir etkinlik yaşadık. Böylesine büyük bir kalabalığın önünde rekor kırmak, benim için büyük bir gurur ve sevinç kaynağı oldu." dedi.

        Ebru Yaşar, aynı zamanda Erzurum'un kültürel zenginliklerine de vurgu yaparak, "Bu şehirde olmak ve bu coşkuyu yaşamak benim için çok özel. Erzurum her zaman benim kalbimde özel bir yere sahip olacak." şeklinde konuştu.

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        #Ebru Yaşar
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