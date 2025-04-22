Ebru Yaşar'dan sahnede sürpriz

Sahnesi ve sahne performansıyla büyük beğeni toplayan Ebru Yaşar, bir konser verdi. Repertuvarı, sahne performansı ve şıklığıyla izleyenlere unutulmaz bir konser yaşatan Yaşar, en sevilen şarkılarını seslendirdi.

Siyah elbisesiyle sahnede şıklığıyla da dikkat çeken Ebru Yaşar, 'Kafamın İçi', 'Ben Bilmem', 'Kehribar' gibi sevilen şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşattı. Yaşar, kendisini seyretmeye giden Siyam'ı sürpriz bir şekilde sahneye çağırdı. İkili, 2024'te rekorlar kıran 'Yoksun' şarkısını birlikte seslendirdi.