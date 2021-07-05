Diyarbakır'da Ebru Yaşar fırtınası 0:00 / 0:00

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Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, koronavirüs pandemisinde normalleşme sonrası ilk konserini Sahne Diyarbakır'da verdi. Yaşarın eşi Necat Gülseven ile birlikte bulunduğu mekana 1500 kişi katıldı.

Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen şarkıcı, "Uzun zaman sonra sahneye çıkıyorum. Bir çok şarkının sözlerini unutmuş olabilirim" diyerek espri yaptı.

Ebru Yaşar, daha sonra sözlerine şöyle devam etti:

Artık kusurlar olacaktır. İlk sahneler... Uzun zamandır sahnede değiliz, ben bazı şarkılarımın sözlerini unuttum. Sabah çok erken saatlerde geldim, önce gidip aile ve büyüklerimizi ziyaret ettik, inanılmaz dolu dolu geçti. Diyarbakırlılar beni yalnız bırakmazlar, zaten Diyarbakır doğumlu sayılırım annem burada bana hamile kalmış, buralıyız, gelinleri de olduk. Türkiye'nin dört bir yanı bizim memleketimiz... Nerede olduğumuz değil, birbirimize nasıl baktığımız gönlümüzde birbirimizi nasıl hissettiğimiz önemli. 'Sessize Aldım'a yeni klip çektik. Albümün 3. klibini çekiyoruz. Sahneye çıkmadım ama stüdyoda bol bol şarkılar okudum, albüm yaptım, sürekli klip çektim. Çok matrak... Yaz klibi eğlenceli, bu havalarda hiç klibim olmamıştı, o yüzden bana çok tatlı ve değişik geldi, oda sürpriz olsun.