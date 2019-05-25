NASA'nın 'ismini Mars'a gönder' kampanyası başladı. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA),Mars'a gönderilecek uzay aracında ismini yazdırmak isteyenler için tüm dünyada kampanya başlattı.

2020 yılında Mars yolculuğuna çıkacak olan uzay aracında bulunan çiplere, kayıt yapılan isimler yazılarak Mars’a gönderilecek. Bu isimler ile kayıt yapanlara özel de NASA hatıra bileti veriyor. Dijital bir biniş kartı verilen sistemde, isim ve soy isim ile kişisel bilgiler yer alıyor.

"NASA'DAN BİLETİMİ ALDIM"



Sanat camiasından da birçok kişi de kampanyaya dahil oldu. Ebru Yaşar da sosyal medya hesabından başvuru yaptığını duyurdu. Yaşar, "Bayramda her yer çok kalabalıkmış. Yer bulamayınca NASA'dan biletimi aldım arkadaşlar. İnşallah hava da iyidir" ifadelerini kullandı.