Ebru Yaşar yeni yatıyla mavi tura çıktı Ebru Yaşar, yeni satın aldığı ultra lüks yatıyla mavi tura çıktı. Ünlü şarkıcının yeni yatının 500 milyon TL değerinde olduğu öğrenildi

Yaz sezonunda da konser maratonunu sürdüren Ebru Yaşar, sahnelerine kısa bir ara verdi ve kendini ödüllendirdi.

Ebru Yaşar, 500 milyon TL değerinde lüks bir yat satın aldı. 600 metrekare alana sahip olduğu öğrenilen ve 4 katlı olan yatta ayrıca 5 lüks VIP oda bulunuyor. Ailesiyle mavi tura çıkan şarkıcının tatil sonrası yoğun konser takvimiyle sahnelere hızlı bir geri dönüş yapması bekleniyor.