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HAYRANLARININ BİKİNİLİ FOTOĞRAF İSTEĞİNİ KIRMADI

İlk attığı fotoğrafı tepkilere neden olan Ece Erken, boydan çekilmiş bikinili fotoğrafını "İstediğim fotoğrafı sansürler istediğimi koyarım, düşünce özgürlüğü diye zırvalayanların buna saygı duymayıp, yorum yazmaları. Hadi sizi kırmayayım ben denize bikiniyle giriyorum" yorumuyla paylaştı.