Ece Mumay'dan jet-ski şov
Ece Mumay, tatil yapmak için Göcek'e gitti. Güneşin keyfini çıkaran şarkıcı, jet-ski ile denizde şov yaptı
Giriş: 02.07.2025 - 15:24 Güncelleme: 02.07.2025 - 15:30
Ece Mumay, yeni şarkısı 'Kime Ne'yi dinleyiciyle buluşturmak için gün sayıyor. 4 Temmuz'da yayınlanacak olan 'Kime Ne' adlı şarkının sözü ve bestesinde Ece Mumay'ın imzası bulunurken, aranjesi ise Erhan Bayrak'a ait.
Ece Mumay, stüdyo ve klip çalışmalarının ardından dinlenmek için Göcek'e gitti.
Güneşin keyfini çıkaran Ece Mumay, jet-skiye binip denizde şov yaptı.
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