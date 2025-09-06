Ece Özdikici ile Ahmet Uzun Bodrum’da düğün yaptı

Oyuncu Ece Özdikici, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi makine mühendisi Ahmet Uzun ile geçtiğimiz Nisan ayında İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da nikâh masasına oturdu.

Çift, Bodrum’da bir düğün yaptı. Düğüne Ece Özdikici’nin meslektaşları ve yakın arkadaşları da katılarak çiftin mutluluğunu paylaştı.

Oyuncunun bu özel anı, davetliler tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşılarak takipçileriyle buluşturuldu.

Fotoğraflar: Instagram