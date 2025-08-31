Habertürk
        Ece Seçkin: Ben şanslı olanlardanım - Magazin haberleri

        Ece Seçkin: Ben şanslı olanlardanım

        Ece Seçkin, Vadi İstanbul Açıkhava'da sahneye çıktı. Son günlerde gündeme gelen taciz haberlerine de değinen Ece Seçkin; "Yakından takip ediyorum. Ben şanslı olanlardanım" dedi

        Giriş: 31.08.2025 - 11:01 Güncelleme: 31.08.2025 - 11:01
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ece Seçkin, Vadi İstanbul Açıkhava’da sahneye çıktı. Sahne kıyafeti ve latin dansıyla çok konuşulan Seçkin, sahne öncesinde de basın mensuplarıyla bir araya geldi. Şarkıcı, hem müziğe dair hem de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Uzun bir aradan sonra ilk kez açık havada sahneye çıkan Ece Seçkin; “Geçen yıl ülkemiz adına talihsiz bir olay yaşamıştık. Benim konserim de bu nedenle 3 gün öncesinden iptal edilmişti” dedi.

        "BEN ŞANSLIYIM AMA KIZ KARDEŞLERİMİN YANINDAYIM"

        Son günlerde gündeme gelen taciz haberlerine de değinen Ece Seçkin; “Yakından takip ediyorum. Ben şanslı olanlardanım, daha önce böyle bir şey yaşamadım. Fakat benim yaşamamış olmam, bunun kabul edilemez olduğu gerçeğini değiştirmez. Her zaman kız kardeşlerimin yanındayım” ifadelerini kullandı.

        #Ece Seçkin
        #taciz
        #ifşa
