Ece Seçkin, geçtiğimiz günlerde klibini Güney Afrika’da çektiği “Dibine Dibine” isimli şarkısını ilk defa Taşköprü Sarımsak Festivali’nde on binler karşısında söyledi. Konser sonrası açıklamalarda bulunan ünlü sanatçı, '' Yeni şarkım 'Dibine Dibine'yi ilk defa bu akşam Taşköprü’de canlı söyledim. Zaten daha çok yeni, 3 gün oldu şarkım yayınlanalı. Seyircilerimizin talebi üzerine iki defa söylemek benim için büyük bir keyifti. Bu kadar kısa sürede tekrar istenmesi beni çok mutlu etti" dedi.