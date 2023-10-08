Ece Seçkin'in hastalığı idiyopatik kronik alerji nedir, belirtileri neler? İdiyopatik kronik alerji tedavisi var mı?

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Şarkıcı Ece Seçkin, geçtiğimiz gün katıldığı bir programda hastalığıyla ilgili konuştu. Seçkin konuyla ilgili: "İdiyopatik kronik alerji, yani sebebi bilinmeyen, tanısı konulamayan… Çok kötü şekilde iki yıl sürdü. Rahatsızlığımın ne olduğunun bulunması biraz zor olduğu için doğru tedaviye başlayamamıştık. Ama sonra doktorumun teşhis koyması ve doğru tedaviyle hayatım kolaylaştı. Yaklaşık yedi ay kadar işkence çektim. Sonrasında doğru tedaviyle iyi bir yere geldik. Ve iki aydır o atakları geçirecek, hastanelik olacak şeyler yaşamadım. Çok dua ediyorum, bana da çok dua eden insan var. Hep mesajlar attılar, aradılar, onlara da çok teşekkür ederim. Gerçekten sabırla atlattık gibi gözüküyor." ifadelerine yer verdi. Peki, idiyopatik kronik alerji nedir, belirtileri neler? İdiyopatik kronik alerji tedavisi var mı? İşte detaylar...