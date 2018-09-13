Ece Seçkin ile Çağrı Terlemez'in nişan davetiyesi ortaya çıktı

Ece Seçkin ile uzun zamandır birlikte olduğu pilot sevgilisi Çağrı Terletmez, evlilik yolunda ilk adımı 15 Eylül’de atıyor. Ünlü şarkıcı ile sevgilisi, 15 Eylül akşamı, Seçkin’in Beylikdüzü’ndeki evinde nişan yüzüklerini takacak