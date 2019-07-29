Ece Seçkin: Onlar benim en değerli güç kaynağım - Magazin haberleri

Türk pop müziğinin genç ve iddialı isimlerinden Ece Seçkin, yoğun konser ve festival takvimiyle bu yazı en iyi değerlendiren isimlerden oldu.

Şarkılarının müzik listelerinin zirvesine yerleştiği, konserlerinde yoğun bir ilgiyle ve sevgiyle ağırlanan güzel sanatçı, bu yaz tüm Türkiye'yi etkisi altına aldı.

Yaz boyunca tüm Türkiye'de gerçekleşen festivallerin gözde isimlerden biri haline gelen Ece Seçkin, duygularını, "İşimi aşkla yapmanın karşılığını ülkemizde sevenlerimin yoğun ilgisiyle alıyorum ve içinde bulunduğum bu dönemin gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Muhteşem bir ekiple çalışıyorum. Onlar benim en değerli güç kaynağım" şeklinde ifade etti.