Ece Seçkin: Tatsız günler geçirsem de pozitifim

Şarkıcı Ece Seçkin'i ile eşi Çağrı Terlemez'i 4 yıl boyunca ölümle tehdit eden A.U.S, önceki gün polis tarafından yakalanmıştı. 'Israrlı takip' ve 'Tehdit' etmekle suçlanan şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanması ve ev hapsi kararı verildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, hakimliğin adli kontrol kararına itiraz ederek, tutuklama kararı verilmesi talebini yineledi. İtirazı reddeden hakimlik, şüpheli hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vermişti.

Zor günler geçiren Ece Seçkin, bugün 34 yaşına bastı. Ünlü şarkıcı, doğum günü için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"YENİ YAŞIMIN İLK DİLEĞİNİ KADINLAR, ÇOCUKLAR VE HAYVANLAR İÇİN TUTUYORUM"

Ece Seçkin, tatsız günler geçirse de gelen destek mesajlarıyla güne pozitif başladığını söyledi. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından; "Biz kadınlar, yalnız değiliz ve asla olmayacağız. Hayatın her alanında birbirimize destek çıkarak kötülüğün zirvede olduğu bu dönemde el ele vererek dünyayı güzelleştirmek için sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz diyorum ve yeni yaşımın ilk dileğini biz kadınlar ayrıca çocuklar ve hayvanlar için tutuyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum! İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.