Ece Seçkin’den Yasemin Akıncılar Minguzzi'ye destek mesajı

İstanbul Kadıköy’de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin bıçaklanarak hayatını kaybetmesine ilişkin 4 sanığın yargılandığı davada savcılık mütalaasını sundu. Birleştirilen dosya kapsamında, yaşı küçük sanıklar U.B. ve B.B’nin 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24’er yıl hapisle cezalandırılması talep edildi. Diğer sanıklar M.A.D. ve A.Ö. hakkında ise 'çocuğu kasten öldürmeye yardım' suçundan ceza verilmesi istendi.

Davayı yakından takip eden ve Minguzzi’nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi’ye her fırsatta destek veren ünlü şarkıcı Ece Seçkin, duruşma sonrası sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

REKLAM

Seçkin paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "5 duruşma içinde yaşadığımız en zor ve bizi duygusal olarak en çok yıpratan duruşma bugündü. Tansiyon hiç düşmedi, özellikle duruşma aralarında yaşanan gerilimler Yasemin’in 4 sanıkla yüzleşmesi nedeniyle çok ağır geçti. Ama ben Ahmet’in annesinin bu mücadelesini gördüğünü ve onunla gurur duyduğunu hissediyorum.