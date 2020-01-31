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Avrupa Parlamentosu'nda (AP) ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos, Yunan adalarındaki göçmenlerin durumuna ilişkin oturumda Türk bayrağını yırttı. Lagos'un faşist provokasyonuna Türkiye'den tepkiler gecikmezken anlamlı bir yanıt da Show TV Ana Haber'de Ece Üner'den geldi.

KKTC'nin merhum kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın bir sözünü hatırlatan Üner, "Bir röportajımızda rahmetli Rauf Denktaş, 'Yunan'ın faşistinin kini taşa yazı yazmak gibidir hiç geçmez' demişti. Belli ki yara büyük. Şok tedavisi olarak yaraya tuz basılabilir. Tercihen deniz tuzu mesela" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Brüksel'deki AP Genel Kurulunun "Yunan Adalarında İnsani Durum" başlıklı oturumunda, bölgedeki göçmenlerin durumu ele alınırken, Yunanistan'ın aşırı sağcı Altın Şafak Partisinin eski üyesi bağımsız Lagos, "Bir tarafta da Türkiye var, her istediğini yapabiliyor. Ülkemize akın akın göçmen geliyor. İşte bu Türk bayrağı, bununla ne yapılır, yırtıp atılır. Artık buna bir son vermeliyiz." ifadelerini kullanmıştı.

Ardından milletvekili Lagos, kağıttan yapılmış Türk bayrağını yırtarak, büyük bir provokasyona imza atmıştı.

Buna karşılık, oturumun yöneticisi itidal çağrısında bulunarak, bu tür davranışlara müsaade etmeyeceğini söylemişti.