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Ece Üner kimdir? Ece Üner'in eşi kimdir?

Ünlü sunucu Ece Üner, özel hayatı ile ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle gündeme geldi. Ece Üner kendi gibi sunucu olan Deniz Bayramoğlu ile evlidir. Ece Üner kimdir? Ece Üner'in eşi kimdir? Ece Üner'in hayatı...

Ece Üner kimdir? Ece Üner'in eşi kimdir?

Ece Üner, Deniz Bayramoğlu ile evlidir. Show TV ana haber sunuculuğunu üstlenen Ece Üner, daha önce birçok Habertürk TV'de seyircilerin karşısına çıkmaktaydı. Ece Üner kimdir, kaç yaşındadır?

ECE ÜNER'İN EŞİ KİMDİR?

Ece Üner, sunucu Deniz Bayramoğlu ile 2013 yılında evlenmiştir. Çiftin bir çocuğu vardır.

ECE ÜNER KİMDİR? ECE ÜNER'İN EŞİ KİMDİR?

Özge Ece Üner, 21 Temmuz 1981'de İstanbul'da doğdu. Bir dönem CNN Türk'te genel müdürlük yapan Dinç Üner'in kızıdır. Liseyi Koç Özel Lisesi'nde bitirdikten sonra Koç Üniversitesi Sosyoloji ve Tarih bölümlerinden 2003 yılında mezun oldu. Paris'te Sorbonne Üniversitesi'nde Fransızca dil eğitimi, Brüksel'de ise Avrupa Birliği konusunda eğitim aldı.

Ece Üner, kariyerine 1999 yılında Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde hem eğitim hayatına hem de stajyer olarak kariyerine başladı.

2003 Irak Savaşı sırasında NTV Haber Merkezi'nde çeviri ve haberler yaptı. 2002'den 2006 Ocak ayına kadar NTV muhabiri olarak diplomasi ve ekonomi alanlarında yoğunlaştı.

Aralarında İran ve İsrail Meclis Başkanları, İran İçişleri Bakanı, Çek Cumhurbaşkanı, Amerikan Savunma Bakanlığı Başdanışmanı Richard Perle, Bill Clinton'ın Başdanışmanı Richard Holbroke, Amerika'nın Türkiye Büyükelçileri, İngiliz, Rus, Fransız ve Alman devlet bakanlarının da bulunduğu birçok üst düzey devlet adamıyla özel röportajlar yaptı.

Formula 1 Bahreyn Pisti'nden haberler yaptı. 2005 Ağustos ayında İstanbul'da koşulan Formula 1 Grand Prix'ine gazeteci olarak yaptığı katkılardan dolayı bir plaketle ödüllendirildi.

2006 yılının başında NTV'den ayrıldıktan sonra Star TV'ye geçip kanalda kısa bir süre muhabirlik yaptı. Mayıs 2006'da CNN Türk'e geçip kanalın spor servisinde çalıştı ve hafta sonu spor haberlerini sundu.

Mart 2007'de CNN Türk'te Orkun Yazgan ile birlikte Yeni Gün isimli haber programını sunmaya başladı. Ağustos 2009'da Habertürk'e geçti. 2010'da Olduğu Gibi adlı tartışma programını, 2011'de ise Akşam Raporu isimli haber programını sunmaya başladı.

2012'den Aralık 2017'ye kadar Habertürk TV'deki Enine Boyuna isimli tartışma programını sundu. 6 Ocak 2014'ten itibaren Show Ana Haber bültenini sundu ve 5 Haziran 2015 tarihinde yerini Jülide Ateş'e bıraktı. Jülide Ateş'in Show Ana Haber spikerliğini bırakmasının ardından Ece Üner, 8 Ocak 2018'de tekrar bu görevi devraldı.

Ece Üner çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Ayrıca Medya Ekonomisi, Dünya Medyası, Medya Tarihi ve Küresel İletişim üzerine yazıları ve tezleri bulunmaktadır.

12 yıl atletizmle uğraşan Üner'in, 1500, 3000 ve 5000 metrelerde İstanbul ve Türkiye dereceleri bulunmaktadır.

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