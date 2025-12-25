Habertürk
        Haberler Magazin Ece Vahapoğlu’nun ameliyatı ertelendi - Magazin haberleri

        Ece Vahapoğlu’nun ameliyatı ertelendi

        Yaklaşık üç aydır rektum kanseriyle mücadele eden Ece Vahapoğlu, boğaz enfeksiyonu nedeniyle 23 Aralık'ta planlanan robotik cerrahi ameliyatının bir hafta ertelendiğini duyurdu

        Giriş: 25.12.2025 - 23:17 Güncelleme: 25.12.2025 - 23:17
        Ameliyatı ertelendi
        Yaklaşık üç aydır rektum kanseriyle mücadele eden Ece Vahapoğlu, 23 Aralık’ta ameliyat olacağını duyurmuştu. Ancak Vahapoğlu, operasyonun ertelendiğini açıkladı.

        Boğazında oluşan enfeksiyon nedeniyle ameliyatın bir hafta ileri alındığını belirten Ece Vahapoğlu, yaşanan süreci takipçileriyle şu sözlerle paylaştı; "Ben normalde cuma günü, rektum kanserindeki tümörün alınmasıyla ilgili robotik cerrahi bir operasyon geçirecektim. Ancak üşütmüşüm; boğazım enfeksiyonlu, burnum biraz tıkalı. Bugün kulak burun boğaz doktoruna ve anestezi ekibine göründüm, kan tahlili yapıldı ve maalesef boğazımdaki enfeksiyon nedeniyle antibiyotiğe başladım. Risk taşıdığı için ameliyat bir hafta ertelendi.

        En azından bir hafta evde dinleneceğim. Bu aralar çok çalıştım, çok koşturdum. Bu durum ameliyata da el vermedi. Bir hafta ertelenmesi demek, ameliyatı 2026’nın ilk günlerinde olacağım anlamına geliyor. Kısmet böyleymiş. 2025’i böyle bitiremedim ama 2026’ya tertemiz başlayacağım inşallah. Şifa olsun, hamdolsun; ne diyeyim" dedi

        #Ece Vahapoğlu
