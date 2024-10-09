Ecrin Su Çoban'ın avukatından açıklama

17 yaşındaki oyuncu Ecrin Su Çoban'ın, nakliyat şirketi kurdurup depremzedeleri dolandırdığı, kendisine dolandırıcılık için site açmayan bir çocuğu tehdit ettiği ve Discord platformundaki suç örgütleriyle beraber hareket ettiği iddia edildi.

Ecrin Su Çoban, bu iddialar üzerine yaptığı açıklamada; "Hakkımda ortaya atılan tamamı asılsız ve hayal ürünü olan iddialara itibar etmeyiniz. Bu iddiaları ortaya atanlar hakkında ailem ile birlikte suç duyurusunda bulunduk. Gerekli açıklamayı avukatım ile birlikte detaylı bir şekilde vereceğimiz bilmenizi isterim" dedi.

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Avukatı Muhammet Ali Çetin'de bir açıklama yaparak Ecrin Su Çoban'ın üzerine atılan ağır suçlamanın haksızlık olduğu, müvekkilinin söz konusu iddialarla ilgisi olmadığını dile getirdi: Müvekkilimiz olan sayın Ecrin Su Çoban'ın son zamanlarda sosyal medya ve internet sitelerinde yer alan haberler ile ilgili olarak, açıklama yapmamız zorunlu hale gelmiştir.

Ecrin Su Çoban'ın haberlerde yer alan sosyal medya platformunda kesinlikle bir hesabı yoktur ve hiç bir zaman da olmamıştır. Haberlerde paylaşılan ve montajla varmış gibi sunulan servislerin, belli bir amaca hizmet ettiğini biliyor ve linç kampanyasına karşı müvekkilimizin hukuki haklarını sonuna kadar kullanacağımızı ve bu sürecin titizlikle takipçisi olacağımızı bilmenizi isterim.

Kendisine ait olmayan ve internet ortamında yayılan haksız ve kötü niyetli paylaşımlarla ilgili olarak, paylaşanlar ve bu paylaşımları yayınlayanlarla ilgili olarak da tüm suç duyurularımızı yaptık. Yeni başlayan bu hukuki süreci titizlikle ve tüm motivasyonumuzda takip edeceğiz.

Henüz reşit olmayan bir gencin, onuruna, şerefine ve haysiyetine dönük bu paylaşımların saf kötülüğü daha da körüklediğini herkesin bilmesini ve bu hassasiyetle hareket etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Milletçe çocuklarımız üzerinden yaşanan olaylar ile ilgili yüksek hassasiyet içindeyken, sakinlikle hukuki süreci herkesin takip etmesi gerektiğine inanıyoruz.