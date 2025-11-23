Habertürk
        Eczacıbaşı Dynavit: 3 - Aras Kargo: 0 | MAÇ SONUCU

        Eczacıbaşı Dynavit: 3 - Aras Kargo: 0 | MAÇ SONUCU

        Sultanlar Ligi'nin 7. Haftasında evinde Aras Kargo'yu ağırlayan Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 25-18, 25-18, 25-19 skorlarla 3-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 20:38 Güncelleme: 23.11.2025 - 20:38
        Eczacıbaşı Dynavit set vermedi!
        Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi’nin 7. Haftasında evinde konuk ettiği Aras Kargo'yu 3-0 mağlup etti.

        Elif’in plasesiyle maça başlayan ilk Eczacıbaşı seti 25-18 kazanarak mücadelede 1-0 öne geçti.

        İkinci sete de etkili başlayan ev sahibi ekip, orta oyuncularından etkili sayılar buldu ve bu seti de 25-18 kazanarak maçta 2-0 öne geçti.

        Maç boyunca oyunun temposunu başarılı şekilde kontrol eden Eczacıbaşı Dynavit, son seti de 25-19 kazanarak karşılaşmadan evinde 3-0’lık galibiyetle ayrıldı.

        Aldığı 13 sayıyla Dana Rettke karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Kaydettikleri 11’er sayıyla Ebrar, Stysiak ve Jack-Kısal galibiyette önemli rol oynadı.

        SALON: Eczacıbaşı Spor Salonu

        HAKEMLER: Selçuk Göymen, Nurper Özbar.

        ECZACIBAŞI DYNAVİT: Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Ebrar, Rettke, Stysiak, Simge (L), Dilay, Meliha, Nicoletti.

        ARAS KARGO: Aslıhan, Kalandadze, Merve, Anthouli, Olaya, Özge Nur, Simay (L), İrem, Sude, Smrek, Perez.

        SETLER: 25-18, 25-18, 25-19

        SÜRE: 83 dakika (25, 28, 30)

