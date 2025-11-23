Eczacıbaşı Dynavit: 3 - Aras Kargo: 0 | MAÇ SONUCU

Eczacıbaşı Dynavit: 3 - Aras Kargo: 0 | MAÇ SONUCU
Sultanlar Ligi'nin 7. Haftasında evinde Aras Kargo'yu ağırlayan Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 25-18, 25-18, 25-19 skorlarla 3-0 mağlup etti.
Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi’nin 7. Haftasında evinde konuk ettiği Aras Kargo'yu 3-0 mağlup etti.
Elif’in plasesiyle maça başlayan ilk Eczacıbaşı seti 25-18 kazanarak mücadelede 1-0 öne geçti.
İkinci sete de etkili başlayan ev sahibi ekip, orta oyuncularından etkili sayılar buldu ve bu seti de 25-18 kazanarak maçta 2-0 öne geçti.
Maç boyunca oyunun temposunu başarılı şekilde kontrol eden Eczacıbaşı Dynavit, son seti de 25-19 kazanarak karşılaşmadan evinde 3-0’lık galibiyetle ayrıldı.
Aldığı 13 sayıyla Dana Rettke karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Kaydettikleri 11’er sayıyla Ebrar, Stysiak ve Jack-Kısal galibiyette önemli rol oynadı.
SALON: Eczacıbaşı Spor Salonu
HAKEMLER: Selçuk Göymen, Nurper Özbar.
ECZACIBAŞI DYNAVİT: Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Ebrar, Rettke, Stysiak, Simge (L), Dilay, Meliha, Nicoletti.
ARAS KARGO: Aslıhan, Kalandadze, Merve, Anthouli, Olaya, Özge Nur, Simay (L), İrem, Sude, Smrek, Perez.
SETLER: 25-18, 25-18, 25-19
SÜRE: 83 dakika (25, 28, 30)