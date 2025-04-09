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        Haberler Spor Voleybol Eczacıbaşı Dynavit - VakıfBank: 1-3 (MAÇ SONUCU) - Voleybol Haberleri

        Eczacıbaşı Dynavit - VakıfBank: 1-3 (MAÇ SONUCU)

        VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi play-off yarı final ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit'i deplasmanda 3-1 yenerek 1-0 seride öne geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 19:11 Güncelleme: 09.04.2025 - 19:11
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        VakıfBank 1-0 öne geçti!
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        Vodafone Sultanlar Ligi play-off yarı final ilk maçında VakıfBank, konuk olduğu Eczacıbaşı’ Dynavit'i 3-1 mağlup etti.

        Cebeci Spor Kompleksi 'nde oynanan mücadelenin ilk setini konuk ekip VakıfBank 19-25 kazanırken, ikinci seti Eczacıbaşı 25-23 alarak beraberliği yakaladı. Üçüncü sette VakıfBank 19-25 üstünlükle skoru 2-1’e getirdi. Son sette rakibine fırsat tanımayan VakıfBank mücadeleyi 3-1 kazandı.

        İkinci maç 12 Nisan Cumartesi günü saat 18.00’de VakıfBank Spor Sarayı’nda oynanacak. İki karşılaşmanın sonunda 1-1 eşitlik olması halinde 3’üncü müsabaka 14 Nisan Pazartesi günü saat 19.30'da gerçekleştirilecek.

        İki takım son olarak Kupa Volley'de karşı karşıya gelmiş ve Turuncu-beyazlı ekip bu mücadeleden 3-2 galip ayrılmıştı.

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        SALON: Cebeci Spor Kompleksi

        HAKEMLER: Erol Akbulut, İbrahim Acar

        ECZACIBAŞI DYNAVIT: Boskovic, Jack-Kısal, Yaprak, Naz, Stevanovic, Boden, Simge(Gray, Hande, Beyza, Rlif)

        VAKIFBANK: Cansu, Markova, Deniz, Ayça, Van Ryk, Bosetti, Zehra (Frantti, Derya, Cansu, Yuan)

        SETLER: 19-25, 25-23, 19-25,

        SÜRE: 2 saat 5 dakika

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