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        Haberler Spor Voleybol Eczacıbaşı, Galatasaray serisini kazanarak 3. oldu! - Voleybol Haberleri

        Eczacıbaşı, Galatasaray serisini kazanarak 3. oldu!

        Voleybol Sultanlar Ligi play-off 3-4'üncülük serisi 2. maçında Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray Daikin'i 3-2 mağlup ederek seriyi 2-0 kazandı ve 3. olmayı başardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 18:46 Güncelleme: 20.04.2025 - 18:46
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        Eczacıbaşı, seriyi kazanarak 3. oldu!
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        Vodafone Sultanlar Ligi play-off 3-4'üncülük serisi ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray Daikin'i 3-2 yenerek seride durumu 2-0'a getirdi ve ligi 3. sırada tamamladı.

        Bu sonucun ardından Eczacıbaşı Dynavit, 2025-2026 sezonunda CEV Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etti.

        Salon: Burhan Felek Vestel

        Hakemler: İsmail Yıldırım, Onur Coşkun

        Eczacıbaşı Dynavit: Naz Akyol, Yaprak Erkek, Rettke, Boskovic, Hande Baladin, Jack (Simge Aköz, Elif Şahin, Gray, Beyza Arıcı)

        Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Lazovic, Ayçin Akyol, Bongaerts (Eylül Yatgın, Aslıhan Kılıç, Yasemin Özel)

        Setler: 15-25, 25-22, 25-16, 23-25, 15-10

        Süre: 124 dakika (23, 31, 23, 29, 18)

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