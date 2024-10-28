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        Haberler Bilgi Gündem Eczaneler açık mı, kapalı mı olacak 28 Ekim Pazartesi günü? 28 Ekim eczaneler yarım gün mü ?

        28 Ekim Pazartesi günü eczaneler açık mı, yarım gün mü?

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım sürerken, eczanelerin 28 Ekim Pazartesi günü açık olup olmadığı merak konusu oldu. Resmi tatillerde birçok kamu kurum ve kuruluşu hizmet vermezken 29 Ekim öncesinde ilaç almak için eczaneye gitmek zorunda olanlar, 28 Ekim günü eczanelerin çalışma saatlerini gündemine aldı. Peki 28 Ekim Pazartesi eczaneler açık mı, yarım gün mü? İşte 28 Ekim 2024 Pazartesi eczanelerin çalışma saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2024 - 07:04 Güncelleme: 28.10.2024 - 07:12
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        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yurdun dört bir tarafında büyük bir coşkuyla kutlanacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlıklarda son aşamaya gelindi. Peki eczaneler 28 Ekim Pazartesi günü açık mı, kapalı mı olacak? İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

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        ECZANELER 28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda resmi tatil olacak. Cumhuriyet Bayramı resmi tatili 28 Ekim günü saat 13.00'te başlayacak. Eczaneler 28 Ekim Pazartesi günü 09.00-13.00 saatleri arası hizmet verecek. Saat 13.00'ten sonra ise sadece nöbetçi eczanelerimiz açık olacak ve diğer eczaneler kapalı olacak.

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        NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA

        Nöbetçi eczane sorgulama işlemini aşağıdaki link üzerinden yapabilirsiniz.

        NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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