Tam kapanma ile ilgili detaylar İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede yer aldı. Üretici ve imalatçı firmaların haricinde işyerleri kapandı. Günlük hayatı ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar tam kapanma sürecinde eczanelerin açık olup olmadığını merak ediyor.

ECZANELER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre eczaneler tam kapanma süresince açık olacak.

Diğer zamanlarda olduğu gibi hafta içi ve cumartesi günleri eczaneler açık olacak. Ancak Pazar günleri sadece nöbetçi eczaneler açık olcak. Öte yandan emsai saatleri ise 09.00 - 18.00 arası olarak tam kapanma bitene kadar devam edecek.

Saat 18.00'den saat sabah 09.00'a kadar ise nöbetçi eczaneler açık olacak.