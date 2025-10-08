Habertürk
        Haberler Spor Voleybol Eda Erdem ile Ana Cristina, Şampiyonlar Kupası finalinde forma giyemeyecek! - Voleybol Haberleri

        Eda Erdem ile Ana Cristina, Şampiyonlar Kupası finalinde forma giyemeyecek!

        Fenerbahçe Medicana, bugün oynanacak AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası finalinde Eda Erdem Dündar ile Ana Cristina de Souza'nın tedavileri nedeniyle forma giyemeyeceğini duyurdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 11:55 Güncelleme: 08.10.2025 - 11:55
        Fenerbahçe'de Eda Erdem ve Ana Cristina şoku!
        2025 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası finalinde Fenerbahçe Medicana ile V.Bank takımları bugün Ankara'da saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

        Bu müsabaka öncesi sarı-lacivertliler 2 oyuncusunun sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

        Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sporcularımızdan takım kaptanımız Eda Erdem Dündar, karın kasında tespit edilen ödem ve kanaması sonucunda devam eden tedavisi nedeniyle; Ana Cristina De Souza ise geçirmiş olduğu menisküs operasyonu sonrası devam eden tedavi ve kuvvet çalışmaları nedeniyle bugünkü müsabakada oynayamayacaklardır" denildi.

