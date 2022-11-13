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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eda Taşpınar'dan 'evlilik' açıklaması

Dün akşam sevgilisi Patrick ile birlikte gazetecilerin objektiflerine yansıyan Eda Taşpınar, ilişkisinin çok iyi gittiğini ifade ederek 'evlilik' sorularını yanıtladı

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  • Eda Taşpınar'dan 'evlilik' açıklaması: Aslı olmayan şeyler var - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Eda Taşpınar, dün akşam sevgilisi Patrick ile birlikte görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden Taşpınar, "Arkadaşlar iyi geceler nasılsınız? Biliyorsunuz ayakkabı ile yürümeyi sevmiyorum bana kalsa sürekli yalın ayak yürürdüm fakat burada olmuyor" dedi.
  • Eda Taşpınar'dan 'evlilik' açıklaması: Aslı olmayan şeyler var - Magazin haberleri

    "ASLI OLMAYAN ŞEYLER VAR"

    Daha sonra ilişkisiyle ilgili konuşan Eda Taşpınar, "İlişkim çok iyi gidiyor, çıkan haberlerde bir yanlışlık ve aslı olmayan şeyler var. Nisanda evlilik düşünmüyorum, sevgilim de düşünmüyor" açıklamasını yaptı. 
  • Eda Taşpınar'dan 'evlilik' açıklaması: Aslı olmayan şeyler var - Magazin haberleri

    Taşpınar, ardından "Geçtiğimiz günlerde kano yaptık. Yarın kısmetse bir kez daha yapacağız" dedikten sonra sevgilisiyle birlikte otomobiline binerek orada uzaklaştı.
  • Eda Taşpınar'dan 'evlilik' açıklaması: Aslı olmayan şeyler var - Magazin haberleri

    BOĞAZ'DA AŞK!

    Çift, geçtiğimiz günlerde Boğaz'da kano turuna çıkmıştı. Taşpınar, o anları sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Keyifli vakit geçiren çift, bir ara romantik anlar yaşamıştı.
  • Eda Taşpınar'dan 'evlilik' açıklaması: Aslı olmayan şeyler var - Magazin haberleri

    Eda Taşpınar, sevgilisini öpücüklere boğmuştu. Eda Taşpınar, o anlarda çekilen fotoğrafları da takipçileriyle paylaşmıştı. 

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