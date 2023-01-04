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Eda Taşpınar ifade verdi

Bir mescidde çektirdiği fotoğrafla gündeme gelen Eda Taşpınar, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi. Taşpınar, öğle saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gitti

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DHA
  • Eda Taşpınar ifade verdi! Mesciddeki paylaşımı tepki çekmişti - Magazin haberleri

    Eda Taşpınar, bir mescid içerisinde uygunsuz fotoğraf çekilmişti. Taşpınar, o fotoğrafı sosyal medyada paylaştıktan sonra büyük tepki görmüştü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eda Taşpınar hakkında TCK 216'ncı maddesi kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan re'sen soruşturma başlatmıştı. 
  • Eda Taşpınar ifade verdi! Mesciddeki paylaşımı tepki çekmişti - Magazin haberleri

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ifade vermesi için çağırdığı Eda Taşpınar, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gitti.

    Eda Taşpınar, ifadesinde şunları söyledi; "Instagram hesabımda yayınlamak üzere çeşitli mekânlarda ve açık alanlarda fotoğraf çektiriyorum. Four Seasons Otel Sultanahmet ile de fotoğraf çekmek için görüşme yaptım. Buna ilişkin yazılı görüşmelerimiz var, dosyaya sunacağız. Otele gelmeden önce otelin neresinde fotoğraf çekileceğime karar vermemiştim. Otele giriş yaptıktan sonra hazırlanmam için bana bir oda tahsis ettiler. Daha sonra fotoğraf çekeceğim alanı belirlemek için oteli gezdim. Restoranın yan tarafında bulunan bir alan gördüm. Bu alana girdiğimde iki Japon turistin fotoğraf çekiyordu. Bende bu alanda fotoğraf çekilebileceğini düşündüm. İçerisinin ibadethane olduğunu düşünmemiştim. Fotoğrafımı çeken arkadaşlar da bana bu hususta uyarıda bulunmadı. Bu durum için gerçekten üzgünüm. Özür dilerim. Bu fotoğraf Instagram hesabımda yayınlandıktan sonra sosyal medya hesabından paylaşımları görmem üzerine, fotoğrafları da korktuğum için kaldırdım. Dini değerleri aşağılama gibi bir kastım yoktur. İnsanların dini, duygu ve düşüncelerine saygı duyan biriyim. Böyle olmasını istemezdim." İşlemleri yaklaşık bir buçuk saat süren Taşpınar ifadesinin ardından ayrıldı.

     
  • Eda Taşpınar ifade verdi! Mesciddeki paylaşımı tepki çekmişti - Magazin haberleri

    TEPKİLER ÜZERİNE FOTOĞRAFI KALDIRMIŞTI

    Eda Taşpınar, mescidde objektif karşısına geçmiş ve fotoğrafını "Mutlu yıllar sevgililerim" notuyla sosyal medya hesabında yayınlamıştı. Taşpınar'ın paylaşımı, bazı sosyal medya kullanıcılarından tepki almıştı. Taşpınar, gelen tepkilerin ardından yayınladığı fotoğrafı kaldırmıştı.
  • Eda Taşpınar ifade verdi! Mesciddeki paylaşımı tepki çekmişti - Magazin haberleri

    OTELDEN AÇIKLAMA GELDİ

    Yaşananların ardından Eda Taşpınar'ın poz verdiği mescidi içinde barındıran otelden de açıklama geldi. Taşpınar’ın mescidinde poz verdiği Four Seasons Hotel Sultanahmet’in Otel Müdürü Serap Akkuş da yazılı açıklama yaptı. 
  • Eda Taşpınar ifade verdi! Mesciddeki paylaşımı tepki çekmişti - Magazin haberleri

    Serap Akkuş, "Otelimiz içinde bulunan ve kadim tarihimizin önemli simgelerinden biri olan otelimizin mescidini ziyaret eden bir kişinin çektiği ve sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraflar halkımızı olduğu gibi bizi de derinden üzmüştür. Bilgimiz dahilinde olmayan bu fotoğrafı ve değerlerimizle örtüşmeyen durumu tasvip etmediğimizin ve onaylamadığımızın herkesçe bilinmesini arzu ederiz" dedi.

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