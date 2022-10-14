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Eda Taşpınar sporu aksatmıyor

Eda Taşpınar, önceki sabah sahilde yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı

Eda Taşpınar sporu aksatmıyor - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Fiziğini korumak için haftanın büyük bölümünü spor yaparak geçiren Eda Taşpınar, bir kadın arkadaşı ile Ortaköy-Emirgan arası yürüyüş yaptı.

Boğaz kenarında yakın dostu ile birlikte sohbet eden Eda Taşpınar, basın mensuplarının sorularına, "Kolay gelsin" yanıtını vermekle yetindi.

"BODRUM AŞKI ASLA BİTMEZ"

Öte yandan uzun yıllardır yaz aylarını geçirdiği Bodrum'a bir süredir gitmeyen Eda Taşpınar, basın mensuplarının "Bodrum aşkınız bitti mi?" sorusuna yanıt vermişti.

Taşpınar, "Yunanistan'ın Mikonos Adası'nda evim var. 5 ay orada kalacağım. Bodrum aşkı asla bitmez ama senelerce orada da yaşadım. Dünyada yaşanacak ve görülecek çok yerler var, onları denemek lazım. O yüzden yaz aylarını Bodrum yerine başka yerlerde geçiriyorum. Pahalılığı konusunda pek bilgim yok. Çünkü uzun süredir gitmiyorum.

O SORULARA YANIT YOK

Eda Taşpınar, aşk hayatıyla ilgili sorular karşısında ise, "Konuşmak istemiyorum. Teşekkür ederim" ifadelerini kullanmıştı.

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