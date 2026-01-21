Habertürk
        Ederson Moraes ve eşi Lais Moraes, İstanbul'u keşfe çıktı - Magazin haberleri

        Ederson Moraes ve eşi Lais Moraes, İstanbul'u keşfe çıktı

        Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson Moraes, eşi Lais Moraes ile İstanbul turuna çıktı; Nakkaş Tepe'de zipline yapan çiftin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü manzaralı pozları sosyal medyada ilgi gördü

        Giriş: 21.01.2026 - 22:50 Güncelleme: 21.01.2026 - 22:50
        İstanbul'u keşfe çıktılar
        Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson Moraes, 2014 yılında evlendiği sosyal medya fenomeni Lais Moraes ile İstanbul'u keşfe çıktı. Çiftin rotası Nakkaş Tepe oldu.

        Gün boyunca keyifli anlar yaşayan Ederson Moraes ile Lais Moraes, zipline yaparak adrenalin dolu bir deneyim yaşadı. O anlar, Lais Moraes’in 550 bin takipçili sosyal medya hesabından paylaşıldı.

        Çift, gezilerinden paylaştıkları karelerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü manzarası eşliğinde verdikleri pozlarla dikkat çekti. İstanbul turundan yansıyan bu anlar, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

        Fotoğraflar: Instagram

