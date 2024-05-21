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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Edgar Moreau İstanbul Müzik Festivali'nde

        Edgar Moreau İstanbul Müzik Festivali'nde

        Şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni ve Fransız viyolonsel sanatçısı Edgar Moreau, 52. İstanbul Müzik Festivali kapsamında sevilen başyapıtlardan oluşan bir programla 9 Haziran'da AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda festival dinleyicisi ile buluşacak. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2024 - 00:44 Güncelleme: 21.05.2024 - 00:44
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        Edgar Moreau İstanbul Müzik Festivali'nde
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        Türkiye’nin sayılı özel sanat kurumlarından Tekfen Filarmoni, 52. İstanbul Müzik Festivali kapsamında vereceği konserle 9 Haziran'da müzik severlerle buluşmaya hazırlanıyor. Klasik müziğin en beğenilen eserlerinden oluşan bu konserde, daimi şef ve sanat direktörü Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni, genç ve başarılı viyolonsel sanatçısı Edgar Moreau’ya eşlik edecek.

        Tekfen Filarmoni, Romantik dönem bestecilerinden Charles Gounod’un, Goethe’nin “Faust” eserinden esinlenerek bestelediği aynı adlı operasından bale müziği ile müzik literatürünün en renkli, en sürükleyici eserlerinden biri olan Nikolay Rimski-Korsakov’un senfonik süiti Şehrazad’ı seslendirirken; Moreau, Shostakovich ile Rachmaninov’un “viyolonsel için yazılmış en iyi konçerto” olarak tanımladığı Camille Saint-Saëns’in 1 numaralı viyolonsel konçertosunu çalacağı bir programla festival dinleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor.

        Sıcak ve zarif tonu ile ön plana çıkan genç yetenek Edgar Moreau, henüz 11 yaşında iken Torino’da Teatro Regio Orkestrası ile Dvorak’ın çello konçertosunu çaldı. Dünyanın her yerinde önemli şef ve konser salonlarında performanslar sergileyen sanatçı, oda müziğine ayrı bir tutku ile bağlı. 2011 Rostropovich yarışması, Tchaikovsky yarışması ve 2014 Genç Konser Sanatçısı Ödülleri’nde birinciliğe layık görülen Mareau’nun zengin bir diskografisi bulunuyor. Sanatçı, Fransızların Grammy’si olarak kabul gören “Victoires de la Musique Classique” ödülünü 2013 ve 2015’te olmak üzere iki kez kazanmış ve, 2017’de ise ECHO Rising Star seçilmiştir.

        Edgar Moreau’nun benzersiz yorumuyla 9 Haziran akşamı Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nde gerçekleşecek festival konserinin biletleri, Passo’da satışa çıktı.

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        #İstanbul Müzik Festivali
        #İKSV
        #Edgar Moreau
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        #AKM
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