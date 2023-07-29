Edinson Cavani, Boca Juniors'ta!
Boca Juniors, Valencia'dan ayrılan Uruguaylı golcü Edinson Cavani'yi renklerine bağladığını açıkladı
Arjantin Ligi ekiplerinden Boca Juniors, son olarak İspanyol ekip Valencia forması giyen yıldız oyuncu Edinson Cavani'yi kadrosuna kattığını duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Evde olmana sevindim Edinson Cavani" ifadeleri kullanıldı.
Kariyeri boyunca Danubio, Palermo, Napoli, PSG, Manchester United ve Valencia kulüplerinde forma giyen 36 yaşındaki Cavani, toplamda çıktığı 643 kulüp maçında 367 gol 74 asist kaydetti.