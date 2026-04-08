Edirne'de balkondan düşen çocuk yaşamını yitirdi
Edirne'de ilkokul öğrencisi 11 yaşındaki A.E.D, 5'inci kattaki dairenin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
Giriş: 08.04.2026 - 15:23
Edirne'de 5'inci kattaki dairenin balkonundan düşen 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Lala Şahin Paşa İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi A.E.D, Cumhuriyet Mahallesi’nde 5'inci kattaki evinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle birinci kattaki terasa düştü.İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, A.E.D'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Çocuğun cenazesi, Mevlana Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yenişehir Mezarlığı'na defnedildi.Cenazeye İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu ile vatandaşlar katıldı.
