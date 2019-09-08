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Edirne'de düğünde satırlı kavga! Yaralılar var

DHA

Edirne'nin Keşan ilçesindeki düğünde, iki grup arasında çıkan satırlı kavgada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı

düğünde satırlı kavga

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Türkmen köyünde meydana geldi. Düğün sırasında iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ayhan Yılmaz (46) başından, Muzaffer Aktaş (52) ise elinden satırla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yılmaz ve Aktaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. DHA'nın haberine göre; Ayhan Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 

Jandarma, olaya karışan şüphelilerin kimliklerinin belirleyerek, yakalanmaları için çalışma başlattı.

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