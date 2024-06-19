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        Edirne'de iş insanı denizde boğuldu

        Edirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçesinde serinlemek için denize giren 52 yaşındaki iş insanı Cüneyt Erginler boğuldu. Evli ve 2 çocuk babası Erginler'in cenazesi Edirne'de toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 17:24 Güncelleme: 19.06.2024 - 17:28
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        İş insanı denizde boğuldu
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        Edirneli restoran ve nakliye şirketi sahibi iş insanı Cüneyt Erginler, bayram tatili için Enez'in Altınkum sahilindeki yazlığına geldi. Erginler önceki gün saat 17.30 sıralarında serinlemek için denize girdi.

        Bir süre sonra Erginler'den haber alamayan ailesi hayatından endişe ederek, polise başvurdu. İhbar üzerine polis ve Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

        Aynı gün saat 20.00 sıralarında, Lunapark mevkisinde kıyıdan yaklaşık 200 metre açıkta denizde yüzenler, suda hareketsiz duran bir kişinin olduğunu fark etti. Denizdeki kişi çevredekiler tarafından kıyıya çıkartılırken, ihbar üzerine bölgeye polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        EVLİ VE İKİ ÇOCUK BABASIYDI

        Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, cesedin denizde kaybolan Cüneyt Erginler'e ait olduğunu tespit etti. Erginler'in cenazesi, nöbetçi savcı ve polisin incelemesinin ardından Enez Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası Cüneyt Erginler'in cenazesi Edirne’de toprağa verildi.

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        #edirne
        #Enez
        #boğulma
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