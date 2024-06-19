Edirne'de iş insanı denizde boğuldu

Edirneli restoran ve nakliye şirketi sahibi iş insanı Cüneyt Erginler, bayram tatili için Enez'in Altınkum sahilindeki yazlığına geldi. Erginler önceki gün saat 17.30 sıralarında serinlemek için denize girdi.

Bir süre sonra Erginler'den haber alamayan ailesi hayatından endişe ederek, polise başvurdu. İhbar üzerine polis ve Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Aynı gün saat 20.00 sıralarında, Lunapark mevkisinde kıyıdan yaklaşık 200 metre açıkta denizde yüzenler, suda hareketsiz duran bir kişinin olduğunu fark etti. Denizdeki kişi çevredekiler tarafından kıyıya çıkartılırken, ihbar üzerine bölgeye polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.