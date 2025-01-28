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        Haberler Gündem Güncel Edirne'de korkutan yangın: 5 iş yeri küle döndü | Son dakika haberleri

        Edirne'de korkutan yangın: 5 iş yeri küle döndü

        Edirne'de çakmak satışı yapılan dükkanda çıkan yangın, çakmak ve gaz tüplerinin parlamasıyla 4 iş yerine daha sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın sonucu 5 iş yeri kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 00:36 Güncelleme: 28.01.2025 - 00:36
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        Edirne'de korkutan yangın: 5 iş yeri küle döndü
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        Edirne'de Sabuni Mahallesi Medrese Sokak'ta çakmak satışı yapılan dükkanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve TEDAŞ ekipleri sevk edildi.

        5 İŞ YERİ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

        AA'nın haberine göre; iş yerindeki çakmak ve gaz tüplerinin parlamasıyla büyüyen yangın, önce yandaki 2 dükkana, ardından depo olarak kullanılan 2 iş yerine sıçradı.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 5 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

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        VALİ SEZER'DEN AÇIKLAMALAR

        Edirne Valisi Yunus Sezer olay yerine gelerek, itfaiye ekiplerinden bilgi aldı iş yeri sahiplerine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        Vali Sezer gazetecilere, sebebi henüz tespit edilemeyen yangının, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındığını söyledi.

        Soğutma çalışmalarının süreceğini belirten Sezer, "Çok şükür can kaybımız yok ve erken müdahale sonucunda da çarşıda yangının büyümesi engellenmiş durumda. Yarın da (bugün) bununla ilgili olarak hasar ve zarar tespit çalışmaları yapılacaktır. Hepimize geçmiş olsun." diye konuştu.

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        #edirne
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