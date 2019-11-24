İstanbul'dan yüklediği radyatör ve hayvan bağırsağı yükünü Belarus'a götürmek için Kapıkule Sınır Kapısı yönüne giden Mehmet Akkoyun yönetimindeki 34 BZK 661 plakalı TIR, Edirne TEM otoyolu Havsa ilçesi yakınlarında dorse brandasının alev alması sonucu yangın çıktı.

Dorsenin yandığı fark eden Akkoyun, TIR'ı yolun sağına çekerek itfaiyeyi ve jandarmayı aradı. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken jandarma yolda güvenlik önlemleri aldı. DHA'nın haberine göre; itfaiyenin yangına müdahale ettiği dorsede bulunan tonlarca sucuk bağırsakları ve radyatörler yanarak kullanılmaz hale geldi.

"SEYİR HALİNDEYKEN YANDI"

TIR sürücüsü Mehmet Karakoyun, dorsenin birden alev aldığını yangının neden çıktığını bilmediğini belirterek, "Yangının neden çıktığını anlayamadım. Biri dorseye ateş mi attı nasıl oldu anlamadım. Çadır yandan alev aldı. İçine adam mı bindi yaktı, bilemedim. Aracın lastikleri her şeyi sağlam. Yangın çıkmasına hiç bir neden yok. "dedi. İtfaiyenin müdahalesiyle TIR dorsesi söndürülürken yanan tonlarca sucuk bağırsağı ve radyatörler kullanılmaz hale geldi.