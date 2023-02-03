Edirne'de 400 tarihi obje ele geçirildi

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Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde bir evde yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıyan 400 obje ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Aşağı Zaferiye Mahallesi´nde H.G.G.´nin oturduğu evde arama yaptı. Aramada, tarihi eser niteliği taşıyan 400 obje ele geçirildi. Polis, H.G.G.´yi gözaltına aldı. Tarihi eser niteliği taşıyan objeler ise Edirne Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2023-02-03 17:54:48



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