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        Edirne'de, 800 kilo kaçak midyeyle yakalanan kişiye 331 bin lira ceza

        EDİRNE´dedurdurulan kamyonette, Yunanistan'a götürülmek istenen 800 kilo kaçak midye ele geçirilirken, 1 kişiye 'Su ürünleri kanununa muhalefet' suçundan 331 bin 289 lira idari para cezası kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 13:18 Güncelleme: 31.10.2023 - 13:20
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        Edirne'de, 800 kilo kaçak midyeyle yakalanan kişiye 331 bin lira ceza
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        EDİRNE´dedurdurulan kamyonette, Yunanistan'a götürülmek istenen 800 kilo kaçak midye ele geçirilirken, 1 kişiye 'Su ürünleri kanununa muhalefet' suçundan 331 bin 289 lira idari para cezası kesildi.

        Edirne ve ilçelerinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından, 23-27 Ekim tarihleri arasında, su ürünleri satan işletmelere yönelik 183 denetim gerçekleştirildi. Kolluk kuvvetlerinin durdurduğu kamyonette, yasa dışı yollarla Yunanistan'a götürülmek istenen 800 kilo kaçak midye ele geçildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından 1 kişiye, 'Su ürünleri kanununa muhalefet' suçundan 331 bin 289 lira idari para cezası uygulandı.

        Öte yandan 2 kişiye '5/2 numaralı amatör amaçlı su ürünleri avcılığının düzenlenmesi hakkında tebliğine aykırılık' suçundan 3 bin 308 lira idari para cezası kesildi. Denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.

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