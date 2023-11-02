Edirne'de 3 FETÖ şüphelisi Yunanistan´a kaçarken yakalandı
EDİRNE'de3 FETÖ/PDY şüphelisi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.
Giriş: 02.11.2023 - 14:22 Güncelleme: 02.11.2023 - 14:25
EDİRNE'de3 FETÖ/PDY şüphelisi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.
Güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesindeki 1´inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri F.F., G.K. ve E.Y.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.