Edirne'de sağlık personelini silahla tehdit eden sanık, özür dileyip helallik istedi EDİRNE'deyakınıyla gittiği hastanede doktor ve sağlık çalışanını silahla tehdit ettiği iddiasıyla yargılanmasına başlanan tutuklu sanık Rifat Kuş, duruşmada özür diledi.

EDİRNE'deyakınıyla gittiği hastanede doktor ve sağlık çalışanını silahla tehdit ettiği iddiasıyla yargılanmasına başlanan tutuklu sanık Rifat Kuş, duruşmada özür diledi.

Edirne'de geçen ay Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi acil servisine, yakınıyla birlikte gelen Rifat Kuş ile nöbetçi doktor ve sağlık memuru arasında tartışma çıktı. Kuş, bu sırada belindeki tabancayı çıkararak doktor ile sağlık çalışanını tehdit etti. Hastanenin güvenlik görevlileri devreye girerek olayı büyümeden kontrol altına aldı. Olay sonrası gözaltına alınan Kuş, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

'HAKLARINI HELAL ETSİNLER'

Hakkında, 'Silahlı tehdit suçundan' 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Rifat Kuş'un 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Duruşmaya sanık Rifat Kuş, avukatı, doktor B.K., sağlık çalışanı A.Ö. ve avukatları katıldı. Savunmasında yaptığı hareketin doğru olmadığını belirterek, doktor ve sağlık çalışanlarından özür diledi. Üzerindeki silahın arkadaşına ait olduğunu söyleyen Kuş, "O gün iyi olaylar yaşamadım. Doktor ve sağlık çalışanının sert üslubundan dolayı sinirlendim. Silahı kimseye doğrultmadım, yaptığımın yanlış olduğunu anlayınca da silahı yanımdaki arkadaşıma verdim. Kimseyi tehdit etmedim. Şikayetlerini geri çeksinler demiyorum. Ama haklarını helal etsinler" dedi.

Doktor B.K., sanık ve acil servise birlikte geldiği 2 kişiden şikayetçi olduğunu söyledi. Sağlık çalışanı A.Ö. de, yüksek sesli müzikle acil servise gelen anık ve arkadaşlarının, kendisinin ve doktorun uyarılarına karşın müziğe kapatmadığını ve silahı kendisine doğrultarak tehdit ettiğini belirterek, şikayetçi olduğunu söyledi. Duruşmada olay anına ait güvenlik kamera görüntüleri de izlendi. Sanık avukatının yazılı savunma için süre talep etti. Rifat Kuş'un tutukluluk halinin devamına karar verilerek, duruşma 30 Kasım'a ertelendi.

'ŞİDDETİN GERÇEK BOYUTU ÇOK DAHA YÜKSEK'

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Genel Sağlık-İş Edirne Şube Başkanı Özcan Arslan, sağlık hizmetlerinde yaşanan şiddet olaylarındaki artışın, kaygı verici boyutlara ulaştığını söyledi. Arslan, "Sağlık sisteminde eksiklikler, yetersizlikler, sorunlar artıkça bu sorunların faturası sağlık çalışanlarına kesilmektedir. Sağlık hizmeti sunan kamu kurum ve kuruluşlarımızda şiddetsiz gün geçmemektedir. Bıçak, silah gibi kesici ve delici aletlerle gerçekleşen saldırılar, endişe verici bir boyut kazanmış durumdadır. 2023'ün ilk 6 ayında 'beyaz kod' sistemine 9 bin 35 adet başvuru olmuştur ve bu rakamlar sadece buz dağının görünen kısmıdır. Şiddetin gerçek boyutları çok daha yüksektir" dedi.