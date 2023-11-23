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        Edirne'de doktor ve sağlık çalışanını silah göstererek tehdit eden sanığın yargılanmasına başlandı

        Edirne'de doktor ve sağlık çalışanını silah göstererek tehdit eden sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 18:06 Güncelleme: 23.11.2023 - 18:07
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        Edirne'de doktor ve sağlık çalışanını silah göstererek tehdit eden sanığın yargılanmasına başlandı
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        Edirne'de doktor ve sağlık çalışanını silah göstererek tehdit eden sanığın yargılanmasına başlandı.

        1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada doktor B.K, sağlık çalışanı A.Ö, tutuklu sanık R.K. ve avukatları hazır bulundu.

        Sanık savunmasında yaptığı hareketinin doğru olmadığını belirterek doktor ve sağlık çalışanından özür diledi.

        Silahın acil servise getirdiği arkadaşına ait olduğunu iddia eden R.K, "O gün iyi olaylar yaşamadım. Doktor ve sağlık çalışanının sert üslubundan dolayı sinirlendim. Silahı kimseye doğrultmadım, yaptığımın yanlış olduğunu anlayınca da silahı yanımdaki arkadaşıma verdim. Kimseyi tehdit etmedim. Şikayetlerini geri çeksinler demiyorum. Ama haklarını helal etsinler." ifadelerini kullandı.

        Sağlık çalışanı A.Ö. de yüksek sesli müzikle acil servise giriş yapan sanık ve arkadaşlarının, kendisinin ve doktor hanımın uyarılarına rağmen müziği kapatmadığını belirtti.

        Sanığın silahı kendisine doğrultarak tehdit ettiğini ileri süren A.Ö, sanıktan şikayetçi olduğunu ifade etti.

        Doktor B.K. de sanık ve acil servise birlikte geldiği 2 kişiden şikayetçi olduğunu belirtti.

        Olayın ardından zor günler geçirdiğini anlatan B.K, "Sanık olayla ilgili bazı anları hatırlamıyorum dedi ama bazı anları ben hiç unutamıyorum. Sanık, benim uyarımın ardından silahı doğrulttuğunda benim yüzümden arkadaşımı vuracak diye çok korktum. Artık hastalar muayeneye geldiğinde önce beline bakıyorum silah var mı diye. Ortamda ses yükseldiğinde doktor arkadaşlarımdan yardım istiyorum. Psikolojik destek aldım." dedi.

        Duruşmada, olay anına ait güvenlik kamera görüntüleri de izlendi.

        Sanık avukat da müvekkilinin suçsuz olduğunu iddia ederek yazılı savunma için süre talep etti.

        Duruşma, 30 Kasım tarihine ertelendi.

        Öte yandan Genel Sağlık İş Sendikası Edirne Şube Başkanı Özcan Arslan da duruşma sonrası yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kınadıklarını belirterek şiddetin önlenmesi için etkin yasal düzenlemelerin bir an önce yapılması gerektiğini söyledi.

        - Olay

        Edirne'de 24 Ekim'de 1. Murat Devlet Hastanesine bir yakınıyla gelen hasta yakını R.K, henüz bilinmeyen nedenle acil serviste görevli doktor ve sağlık memuruyla tartışmaya başlamış, doktoru silahla tehdit ettiği öne sürülen R.K, polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

        Şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından getirildiği Edirne Adliyesi'nde çıkartıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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