Hurda toplamak için girdikleri metruk ev çöktü: 1 ölü, 1 yaralı (2)

HAYATINIKAYBETTİ

Edirne'dehurda malzeme toplamak için girdikleri metruk evin çökmesi sonucu enkaz altında kalan 2 yaralıdan Celal Dağlı, kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı Serap Paçin'in tedavisinin sürdüğü, durumunun iyi olduğu belirtildi.