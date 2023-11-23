Hurda toplamak için girdikleri metruk ev çöktü: 1 ölü, 1 yaralı (2)
HAYATINIKAYBETTİ
Edirne'dehurda malzeme toplamak için girdikleri metruk evin çökmesi sonucu enkaz altında kalan 2 yaralıdan Celal Dağlı, kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı Serap Paçin'in tedavisinin sürdüğü, durumunun iyi olduğu belirtildi.
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