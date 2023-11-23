Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Hurda toplamak için girdikleri metruk ev çöktü: 1 ölü, 1 yaralı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 17:08 Güncelleme: 23.11.2023 - 17:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hurda toplamak için girdikleri metruk ev çöktü: 1 ölü, 1 yaralı (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        HAYATINIKAYBETTİ

        Edirne'dehurda malzeme toplamak için girdikleri metruk evin çökmesi sonucu enkaz altında kalan 2 yaralıdan Celal Dağlı, kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı Serap Paçin'in tedavisinin sürdüğü, durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        KKM'deki aralıksız düşüş 640 milyar lirayı aştı
        KKM'deki aralıksız düşüş 640 milyar lirayı aştı
        Kulüp başkanının cenazesinde davul zurna çalındı
        Kulüp başkanının cenazesinde davul zurna çalındı
        Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması
        Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması
        Çin'de gizemli zatürre vakaları artıyor!
        Çin'de gizemli zatürre vakaları artıyor!
        Gelin kaynanasının boğazını kesti!
        Gelin kaynanasının boğazını kesti!
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Kuzey Kore, Güney Kore ile 2018'de imzaladığı askeri anlaşmadan çekildi
        Kuzey Kore, Güney Kore ile 2018'de imzaladığı askeri anlaşmadan çekildi
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Baba ile oğul 1 saat arayla öldü!
        Baba ile oğul 1 saat arayla öldü!
        Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi!
        Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi!
        Yeni soğuk hava cephesi kapıda! Kış gibi bir pazar bizi bekliyor
        Yeni soğuk hava cephesi kapıda! Kış gibi bir pazar bizi bekliyor
        Seçil Erzan'ın Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı!
        Seçil Erzan'ın Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı!
        34 yıl sonra cinsel saldırıdan suçladı
        34 yıl sonra cinsel saldırıdan suçladı
        Komşu katliamında 11 yaşındaki Ceyda vahşeti bağırmış! "Babamı, kardeşimi öldürdü, sıra bizde!"
        Komşu katliamında 11 yaşındaki Ceyda vahşeti bağırmış! "Babamı, kardeşimi öldürdü, sıra bizde!"
        Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı protokolü açıkladı
        Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı protokolü açıkladı
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Fenerbahçe'de gündem Krunic!
        Fenerbahçe'de gündem Krunic!
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var

        Benzer Haberler

        Hurda toplamak için girdikleri metruk ev çöktü: 2 yaralı
        Hurda toplamak için girdikleri metruk ev çöktü: 2 yaralı
        Edirne Valisi Yunus Sezer 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı
        Edirne Valisi Yunus Sezer 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı
        Edirne'de metruk müstakil binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 2 kişi...
        Edirne'de metruk müstakil binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 2 kişi...
        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne'de siyasiler "24 Kasım Öğretmenler Günü" için kutlama mesajı yayıml...
        Edirne'de siyasiler "24 Kasım Öğretmenler Günü" için kutlama mesajı yayıml...
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa