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        Meteoroloji'den Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı

        METEOROLOJİGenelMüdürlüğü (MGM), Trakya kesimi için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 12:51 Güncelleme: 03.11.2023 - 12:55
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        Meteoroloji'den Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı
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        METEOROLOJİGenelMüdürlüğü (MGM), Trakya kesimi için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

        MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, yarın akşam saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Trakya kesiminde (Edirne il geneli, Kırklareli ve Tekirdağ'ın batısı) yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi. Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

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