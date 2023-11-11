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        Edirne'de, otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 3 Bulgar tutuklandı

        EDİRNE'depolisin durdurduğu iki otomobilden birinde 10 kilo 100 gram reçine esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan Bulgaristan uyruklu 3 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 12:38 Güncelleme: 11.11.2023 - 12:40
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        Edirne'de, otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 3 Bulgar tutuklandı
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        EDİRNE'depolisin durdurduğu iki otomobilden birinde 10 kilo 100 gram reçine esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan Bulgaristan uyruklu 3 kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, yurt dışından uyuşturucu getirilip piyasaya sürüleceği belirlendi. Polis ekipleri, takibe aldıkları uyuşturucu taşınan iki otomobili Dilaverbey Mahallesi Osmaniye Caddesi'nde durdurdu. Araçlardaki Bulgaristan uyruklu M.K., R.P. ve Y.I. gözaltına alındı. Narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda araçlardan birinin sürücü koltuğunun altına gizlenmiş 10 kilo 100 gram reçine esrar ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K., R.P. ve Y.I., çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' yapmak suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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