Edirne Belediyesine İsrail'in Bat-Yam Belediyesi ile "Kardeş Şehir Anlaşması"nı iptal etmesi çağrısı

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu Üyesi Sinan Tekin, Edirne Belediyesine İsrail'in Bat-Yam Belediyesi arasındaki Kardeş Şehir Anlaşması'nı iptal etmesi çağrısında bulundu.

Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında binlerce Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Saldırıların sürdüğünü aktaran Tekin, "Geçtiğimiz pazar gecesi işgalci İsrail rejimi savaş uçakları, Refah'ın kuzeybatısında Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) depolarının bulunduğu bölgenin yakınında yaşayan yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladı. Onlarca Filistinlinin yanarak şehit olduğu Gazze’de yeni bir Srebrenitsa yaşanıyor. Sekiz ayı aşkın bir süredir soykırıma maruz kalan Gazze’de yaşananlar, Srebrenitsa soykırımını hatırlatıyor." ifadelerini kullandı.

Tekin, Edirne Belediyesi'nin İsrail'in Bat-Yam Belediyesi arasında 2022'de imzalanan Kardeş Şehir Anlaşması'nın feshedilmesi gerektiğini vurguladı.

İsrail'e tepki olarak anlaşmanın iptal edilmesinin önemli olduğunun altını çizen Tekin, şunları kaydetti:

"Haksızlığa karşı durmak insanın onurudur. İsrail'in yaptığı bu katliama sessiz ve tepkisiz kalmak büyük bir acziyettir. Bu anlaşma derhal feshedilmelidir. Uluslararası suç işleyen, soykırım yapan İsrail’e karşı bir tepki olarak yapılacak ilk belediye meclisi toplantısında AK Partili ve CHP'li üyelerin verecekleri ortak teklif ile Kardeş Şehir Anlaşması feshedilmelidir. En temel insan hakları ellerinden alınan Filistinli kardeşlerimize karşı uygulanan bu hukuksuzluğa karşı Edirne Belediye Başkanımız Filiz Gencan Akın'ın tepki olarak bu anlaşmanın iptaline destek vereceğini düşünüyorum."