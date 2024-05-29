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        Edirne'de tarım arazilerindeki izinsiz yapılan "tiny house"ları kaldırma çalışmaları sürüyor

        Edirne'nin Keşan ilçesinde tarım arazilerine izinsiz yapılan "tiny house"ların (küçük ev) kaldırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 17:17 Güncelleme: 29.05.2024 - 17:17
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        Edirne'de tarım arazilerindeki izinsiz yapılan "tiny house"ları kaldırma çalışmaları sürüyor
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        Edirne'nin Keşan ilçesinde tarım arazilerine izinsiz yapılan "tiny house"ların (küçük ev) kaldırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        İl Özel İdaresi ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Danişment köyünde 19 dönüm tarım arazisi üzerine kurulu, içerisinde 30 "tiny house" bulunan tarlaya gitti.

        Araziye giden yolu araçlarıyla kapatan "tiny house" sahipleri, alandan ayrılmayacaklarını, araçlarını da çekmeyeceklerini ifade etti. Bunun üzerine ekipler, yan tarladan iş makineleri yardımıyla açtıkları yolla araziye girdi.

        Alandaki "tiny house"ların mobil olmadıkları, elektrik, su ve tuvalet bağlantılarının yapılarak "yapı" haline getirildiği görüldü.

        Vinç yardımıyla yerinden alınarak tırlara yüklenen "tiny house"lar, sahiplerinin teslim alması için Koruklu köyünde belirlenen alana götürüldü.

        "Tiny house" sahiplerinden 5'inin yapıları alandan çıkaracaklarına dair daha önce taahhüt verdiği, kaldırma çalışmasının başlamasıyla taahhüt veren kişi sayısının arttığı öğrenildi.

        Bölgedeki izinsiz yapıları kaldırma çalışmalarının süreceği belirtildi.

        - Geçen hafta bir kısmı kaldırılmıştı

        Son günlerde Saros Körfezi Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırları içinde tarım arazisi niteliğindeki tarla vasıflı taşınmazlarda tarımsal nitelik bozularak "tiny house” adı altında izinsiz yapılar belirlenmesi üzerine Edirne Valiliği hem Çevre Düzen Planı hükümleri hem de Toprak Koruma Kanunu uyarınca tarım alanlarının korunması kapsamında bu yapıların kaldırılması gerektiğini sahiplerine bildirmişti.

        Edirne İdare Mahkemesi, "tiny house"ların inşa edilen ilavelerle konut niteliği kazandığına karar vererek yürütmenin durdurulması istemini reddetmişti.

        Geçen hafta bu yapılardan bir kısmı sahipleri bir kısmı da İl Özel İdaresince kaldırılmış, yapıları kaldırma taahhütü veren tiny house sahiplerine süre tanınırken il merkezi ve ilçelerdeki çiftçi kuruluşları da Valiliğin kararını desteklediklerini açıklamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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