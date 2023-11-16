TIR'da 10 kilo kokain ele geçirildi; 2 tutuklama

EDİRNE'dedurdurulanTIR'da 10 kilogram kokain ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, takibe aldıkları bir TIR'ı TEM Otoyol gişelerinde durdurdu. TIR'da yapılan aramada, 10 kilogram kokain ele geçildi. 2 şüpheli, gözaltına alındı. İşlemleri sonrası şüpheliler, tutuklandı.

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