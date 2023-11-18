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        Edirne´de minibüsle motosiklet çarpıştı: 2 kişi öldü

        EDİRNE´deminibüsle çarpışan motosikletteki sürücü Ersin Eren Avcıl (18) ile Umut Kurt (18) yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 00:08 Güncelleme: 18.11.2023 - 00:10
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        Edirne´de minibüsle motosiklet çarpıştı: 2 kişi öldü
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        EDİRNE´deminibüsle çarpışan motosikletteki sürücü Ersin Eren Avcıl (18) ile Umut Kurt (18) yaşamını yitirdi.

        Kaza, akşam saatlerinde Edirne-Süloğlu karayolunun Demirhanlı köyü yakınlarında meydana geldi. Y.Ç yönetimindeki 59 ZR 369 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Ersin Eren Avcıl´ın kullandığı 22 ACK 232 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Ersin Eren Avcıl ile arkasında yolcu konumundaki Umut Kurt, yola savrularak hayatlarını kaybetti. İki gencin cansız bedenleri Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kazada yaşamını yitiren güreşçi Ersin Eren Avcıl´ın, Edirne Kırkpınar Spor Lisesi öğrencisi olduğu ve katıldığı turnuvalarda birçok derece elde ettiği öğrenildi. Jandarma minibüs sürücüsü Y.Ç.yi gözaltına alarak kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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